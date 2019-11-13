Новости версия для печати Детский сад в орловском микрорайоне «Болховский» распахнет свои двери в декабре этого года Сейчас строительные работы уже завершены. Смонтировано и установлено оборудование для пищеблока, подготовлены внутренние помещения.



Закуплена мебель, игрушки, спортинвентарь. Напомним, детский сад в деревне Жилина Орловского района возводился по типовому проекту, рассчитан на 230 мест. Прием заявлений начался в мае. И по предварительным спискам, желающих попасть в новый детский сад, значительно больше. И как нам сообщили в администрации муниципального образования, до конца ноября он будет полностью готов к приёмке. А в декабре должны быть получены разрешительные документы и лицензия.





Надежда Невматулина

13 ноября 2019 года







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