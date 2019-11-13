Новости версия для печати Сегодня пожарным удалось отстоять частный жилой дом в Железнодорожном районе Орла Возгорание началось около девяти утра и грозило охватить всю постройку, однако спасатели адекватно оценили угрозу и смогли предотвратить наихудшие последствия возгорания.



Хотя на место ЧП прибыла бригада скорой помощи, работы медикам не нашлось. По словам соседей погорельцев, на момент пожара большинство жильцов находились дома, однако помощь спасателей и врачей им, к счастью, не понадобилась. А вот сама постройка по-прежнему находилась под угрозой. Как рассказал один из соседей, пожар развивался довольно стремительно.



Как сообщили нам в Госпожнадзоре, отстоять дом и предотвратить распространение огня удалось лишь потому, что огнеборцы адекватно оценили угрозу и сразу прибыли к месту ЧП усиленным составом, по повышенному рангу пожара.



Евгений Ивашин, замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Учитывая большое количество поступающих сообщений и характер информации в них, была автоматически направлена техника местного пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара 1-БИС. На момент прибытия было установлено, что происходит горение в чердачном помещении жилого двухэтажного дома и есть угроза распространения на смежные помещения».

Причины возгорания еще предстоит выяснить экспертам, но хозяин дома и кое-кто из соседей связывают ЧП со скачками напряжения на вводе.



Построенный на совесть частный дом, обшитый металлическим сайдингом, для пожарных оказался «крепким орешком». Добротная обшивка здания всерьез осложнила доступ к очагам горения.



Евгений Ивашин, замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Затрудняли работу конструкторские особенности - наличие утеплителя и отсутствие доступа к чердачному помещению, приходилось вскрывать кровлю и подавать стволы с внешней стороны здания».

И, тем не менее, пожар был локализован и ликвидирован огнеборцами в тех масштабах, которые он принял на момент прибытия первого дежурного караула.









Иван Суверин

13 ноября 2019 года







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