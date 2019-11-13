Новости версия для печати Остановка вне доступа Пять маршруток и четыре автобуса, которые курсируют по Карачевскому шоссе в Орле, ежедневно останавливаются на остановке около ДОСААФ. Однако пассажирам не так-то просто подойти к самому остановочному павильону. Порожки раскрошились, в итоге путь до остановки возможен только по крутому грунтовому списку.



Вниз - съезжать, а вверх - карабкаться. Чтобы не подвергать себя и своих детей риску, многодетная мать Наталья Федькина практически вообще перестала пользоваться услугами общественного транспорта.



Наталья Федькина, жительница г. Орла: «У меня трое детей, мы не можем подняться на остановку, я не могу их всех, да еще с коляской, поднять на остановку».

Чтобы попасть на эту остановку, жителям нужно либо сделать приличный крюк, либо подниматься по не менее крутому пригорку рядом. Местные жители уже не раз обращались в мэрию с просьбой отремонтировать подъем. Но ситуация не изменилась.



Леонид Кирюшин, житель г. Орла: «Писали 4 года назад, нам сказали, что были выделены 80 тысяч и обещали, что подъем будет сделан. Но так его никто не сделал по сей день».

С просьбой посодействовать жители обратились и в региональный штаб Общероссийского Народного фронта. Выехав на место, активисты убедились - проблема действительно существует.



Владимир Лысов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта: «Подъем очень опасный, в основном здесь живут люди пожилого возраста, а также мамочки с детьми ходят. Мы обращаемся в администрацию города, чтобы они в срочном порядке отремонтировали ступени до наступления холодов, сделали нормальные перила, чтобы люди были в безопасности».

На вопрос - когда же эту лестницу приведут в порядок - представители мэрии ответили, что уже поручено разработать проектно-сметную документацию, чтобы укрепить этот лестничный марш.



Дмитрий Ветров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Я думаю, что до конца года ситуация исправится, то есть к наступлению холодов, гололеда там должно быть все гораздо лучше, чем сейчас».

Обещают привести в порядок не только лестницу, но и сам остановочный павильон. Ну а следить за уборкой и чисткой ступенек от снега и наледи должна будет коммунальная служба.









Татьяна Тимохина

13 ноября 2019 года







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