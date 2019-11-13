Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Есть решение. Новый год жильцы аварийного дома на Калинина встретят в новых квартирах. Деньги выделяет Правительство страны



- Пожар повышенного ранга. Сегодня утром огнеборцы тушили жилой дом. Наш репортаж с места ЧП.



- Или обходить, делая крюк, или рисковать. Почему жители домов по Карачевскому шоссе практически отказались от общественного транспорта? И когда подход к остановке отремонтируют? Мы разбирались в ситуации.



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Вести-Орёл

13 ноября 2019 года







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