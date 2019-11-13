Новости версия для печати «Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД!» В городских маршрутках Орла появились специальные стикеры. На них - телефоны, по котором можно обратиться в региональную Госавтоинпекцию, если вы стали свидетелем ДТП. Такую акцию активисты Общероссийского народного фронта проводят уже четвертый год. И результаты есть.



98 ДТП с участием маршруток произошло с начала года на территории Орла. 19 из них произошло по вине водителей автобусов. Для повышения гражданского контроля за безопасностью на дорогах активисты Общероссийского народного фронта при участии сотрудников дорожной инспекции провели акцию «Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД!».



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по г. Орлу: «Большинство нарушений совершается в час-пик, свидетелями которых становятся сами пассажиры. Для того чтобы водитель маршрутки за свои противоправные действия не остался безнаказанным, сотрудники ГИБДД совместно с активистами решили расклеить информационные таблички внутри салона - чтобы все граждане смогли помочь в выявлении административных правонарушений».

Площадками для проведения акции стали конечные остановки общественного транспорта. Впервые акция прошла по всей России в 2016 году.



Ирина Сафонова, председатель ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области: «Её цель - привлечь внимание общественности, если говорить честно, к хамскому поведению водителей на дорогах, к бесконечным нарушениям правил дорожного движения и вообще недостойному поведению, которое веет к дорожно-транспортным происшествиям».

На стикерах, размещённых в салонах автобусов, содержится информация, которая поможет любому участнику дорожного движения связаться с дорожной инспекцией и сообщить о замеченных нарушениях со стороны водителей.



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по г. Орлу: «Даже если будет отсутствовать фото- или видеофиксация нарушений, с водителем будет проведена профилактическая беседа, а если на одно и то же транспортное средство поступит несколько жалоб, то беседа будет проводиться с индивидуальным предпринимателем, для того чтобы он принял соответствующие меры».

Теперь, в случае нарушения водителями автобуса правил дорожного движения, любой гражданин знает, куда обратиться.









Артемий Лукьянчиков

13 ноября 2019 года







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