Новости версия для печати «Наследие авангарда» Выставка под таким названием открылась в Орловском художественном училище.



На выставке представлены работы воспитанников «АРХИ-студии». Они создали свои объекты, руководствуясь методами теоретика архитектуры Якова Чернихова. Три работы отмечены наградами Международного фестиваля «Зодчество» в Москве.



Анна Малинникова, руководитель творческой мастерской «АРХИ-студия для детей и взрослых»: «Это международный фестиваль, где участвуют как профессионалы-архитекторы, так и студенты, и детки, которые обучаются архитектурно-художественному творчеству. В этом году конкурс был посвящён авангарду, это стиль начала двадцатого столетия и школе Баухаус, которой в этом году исполнилось 100 лет. И вот наш конкурсный проект удостоился диплома Союза архитекторов».





Артемий Лукьянчиков

13 ноября 2019 года







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