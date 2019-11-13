В Орловской области трасса, сделанная на федеральные средства, оказалась никому не нужна

|
среда
13.11.2019
19:57:53
|
|
В Орловской области трасса, сделанная на федеральные средства, оказалась никому не нужнаЕё не берут на баланс ни местные, ни областные власти. А между тем, дорога без обслуживания уже начинает разрушаться.
В Свердловском районе Орловской области двухполосное девятиметровое полотно протяженностью почти в пять километров построено за федеральные деньги. Как только в Поздеево начали строить эту дорогу, жители невероятно радовались. Вдоль дороги поставили электроопоры, провели свет. Думали - станет светло, чисто, и школьный автобус будет собирать ребят не с единственной остановки, а по деревне. Но не тут было.
Да и само асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего. Асфальт положили всего год назад, но уже появились огромные трещины, щели, сквозь которые пробивается молодая поросль. Совершенно очевидно, что продержится этот асфальт недолго.
В деревне Некрасовка, где дорога имеет свое продолжение, возле дома Виктора Кралина, вообще не доложили около десяти метров тротуара. Но это не самая большая беда.
Как и жители, огрехи видит и руководство Свердловского района, поэтому и не берет дорогу на баланс.
В «Орелгосзаказчике», принявшем объект у подрядчиков, согласны, что недочеты имеются, однако в ближайшее время их устранять не планируют - не сезон.
Поскольку благоприятные условия наступят не раньше весны, а район отказывается брать дорогу на свой баланс, она остается бесхозной. А нет хозяина, нет и ухода. Обочины зарастают травой, ливневки засоряются, свет не горит. Администрация района просит оставить эту дорогу на балансе Орловской области и передать на обслуживание ГУП «Дорожная служб», так как она примыкает к автодороге Змеевка - Глазуновка - Куракино.
Сейчас житель деревни Поздеево Виктор Крикунов стоит в очереди на прием к губернатору. Среди вопросов и проблема с дорогой. Кто возьмет на баланс этот объект, многодетного отца не волнует. Для него, как и для других жителей, важно, чтобы она обслуживалась и нормально функционировала, а детям было удобно и безопасно добираться до учебных заведений.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта