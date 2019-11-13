Новости версия для печати В Орловской области трасса, сделанная на федеральные средства, оказалась никому не нужна Её не берут на баланс ни местные, ни областные власти. А между тем, дорога без обслуживания уже начинает разрушаться.



В Свердловском районе Орловской области двухполосное девятиметровое полотно протяженностью почти в пять километров построено за федеральные деньги. Как только в Поздеево начали строить эту дорогу, жители невероятно радовались. Вдоль дороги поставили электроопоры, провели свет. Думали - станет светло, чисто, и школьный автобус будет собирать ребят не с единственной остановки, а по деревне. Но не тут было.



Виктор Крикунов, житель д. Поздеево: «Ничего не работает, свет отключен. Было дело, что весной падали столбы самопроизвольно. За дорогой никто не смотрит - не обкашивается, не обметается. Ливневые каналы, скорее всего, забиты, система водоочистки вся заросла».

Да и само асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего. Асфальт положили всего год назад, но уже появились огромные трещины, щели, сквозь которые пробивается молодая поросль. Совершенно очевидно, что продержится этот асфальт недолго.



В деревне Некрасовка, где дорога имеет свое продолжение, возле дома Виктора Кралина, вообще не доложили около десяти метров тротуара. Но это не самая большая беда.



Виктор Кралин, житель д. Некрасовка: «Весной меня затопит. Надо было прокладывать трубу, чтобы вода уходила вниз, но никто ничего не делал, подняли асфальт на полметра, и теперь вода будет уходить ко мне в дом».

Как и жители, огрехи видит и руководство Свердловского района, поэтому и не берет дорогу на баланс.



Олег Шумай, глава администрации Свердловского района: «В случае передачи объекта в муниципальную собственность Свердловского района, администрация не сможет предъявить требование по гарантийному ремонту объекта подрядчику, потому что мы будем являться уже третьим лицом, и не сможем привлечь к ответственности за неисполнение гарантийных обязательств».

В «Орелгосзаказчике», принявшем объект у подрядчиков, согласны, что недочеты имеются, однако в ближайшее время их устранять не планируют - не сезон.



Дмитрий Павлюшин, заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «В конце сентября выезжала комиссия по обследованию, в том числе был представитель Свердловского района, представители подрядчика и заказчика. Проведено комиссионное обследование, опись всех дефектов составлена, акт составлен. По условиям этого акта подрядной организации необходимо до 1 июня 2020 года устранить дефекты, при наступлении благоприятных погодных условий».

Поскольку благоприятные условия наступят не раньше весны, а район отказывается брать дорогу на свой баланс, она остается бесхозной. А нет хозяина, нет и ухода. Обочины зарастают травой, ливневки засоряются, свет не горит. Администрация района просит оставить эту дорогу на балансе Орловской области и передать на обслуживание ГУП «Дорожная служб», так как она примыкает к автодороге Змеевка - Глазуновка - Куракино.



Олег Шумай, глава администрации Свердловского района: «2 октября на имя исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Блохина Дениса Анатольевича было направлено письмо, где мы указали недостатки и сложности, в связи с которыми мы не сможем предъявлять претензии подрядчику, также направили письмо в «Орелгосзаказчик» на имя Волкова Сергея Станиславовича».

Сейчас житель деревни Поздеево Виктор Крикунов стоит в очереди на прием к губернатору. Среди вопросов и проблема с дорогой. Кто возьмет на баланс этот объект, многодетного отца не волнует. Для него, как и для других жителей, важно, чтобы она обслуживалась и нормально функционировала, а детям было удобно и безопасно добираться до учебных заведений.









Татьяна Тимохина

13 ноября 2019 года







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