Новости версия для печати Главврачу Малоархангельской ЦРБ понадобилась срочная медицинская помощь Он попал в больницу после конфликта на дороге.



Врач получил травмы в результате ссоры с другим участником дорожного движения. Сейчас он в реанимации областной клинической больницы. Его коллеги делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего. Вот что сообщили об инциденте в региональном УМВД.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Личность гражданина, причинившего потерпевшему телесные повреждения, установлена. Им оказался мужчина 1986 года рождения. В настоящее время сотрудниками ОМВД по Свердловскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».





Иван Суверин

13 ноября 2019 года







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