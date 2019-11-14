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четверг
14.11.2019
0:56:54
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Дорожный конфликт может перерасти в уголовное дело. Главврач районной больницы - в коме.
- Бесхозная - всего лишь год, а проблем уже хватает. Почему дорогу, построенную на федеральные деньги, до сих пор никто не взял на баланс? Вместе с жителями мы искали ответ.
- До конца года жильцы дома № 2 по улице Калинина в Орле, при желании, смогут отпраздновать новоселье.
- Расположение дорожек - подсказали жители. Первый этап реконструкции городского парка подходит к завершению.
- Работы юных орловских художников отметили на международной выставке.
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