Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Дорожный конфликт может перерасти в уголовное дело. Главврач районной больницы - в коме.



- Бесхозная - всего лишь год, а проблем уже хватает. Почему дорогу, построенную на федеральные деньги, до сих пор никто не взял на баланс? Вместе с жителями мы искали ответ.



- До конца года жильцы дома № 2 по улице Калинина в Орле, при желании, смогут отпраздновать новоселье.



- Расположение дорожек - подсказали жители. Первый этап реконструкции городского парка подходит к завершению.



- Работы юных орловских художников отметили на международной выставке.



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Вести-Орёл

13 ноября 2019 года







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