Новости версия для печати Сегодня годовщина закладки Детского парка в Орле По крайней мере, по мнению некоторых краеведов, именно 14 ноября 1952 года прошли торжества в честь основания этого места отдыха.



Теперь уже не многие вспомнят, но первоначально Детский парк появился на стрелке между Окой и Орликом. Большого разнообразия качелей и каруселей в нем не было, зато можно было поиграть в мяч, городки, покататься на лодке. Юных натуралистов здесь же обучали основам сельского хозяйства, тогда появился и зооуголок. А вот на левый берег Орлика парк начал переезжать в конце 60-х - начале 70-х годов. Это был длительный процесс. Парк рос и развивался десятилетия. А вот сегодняшние малыши уже не многое узнают на фотографиях, сделанных в пору детства своих мам и пап. Все дело в большой реконструкции.





Мария Семак

14 ноября 2019 года







На главную страницу





