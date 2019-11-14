Сегодня годовщина закладки Детского парка в Орле

|
четверг
14.11.2019
11:39:23
|
|
Сегодня годовщина закладки Детского парка в ОрлеПо крайней мере, по мнению некоторых краеведов, именно 14 ноября 1952 года прошли торжества в честь основания этого места отдыха.
Теперь уже не многие вспомнят, но первоначально Детский парк появился на стрелке между Окой и Орликом. Большого разнообразия качелей и каруселей в нем не было, зато можно было поиграть в мяч, городки, покататься на лодке. Юных натуралистов здесь же обучали основам сельского хозяйства, тогда появился и зооуголок. А вот на левый берег Орлика парк начал переезжать в конце 60-х - начале 70-х годов. Это был длительный процесс. Парк рос и развивался десятилетия. А вот сегодняшние малыши уже не многое узнают на фотографиях, сделанных в пору детства своих мам и пап. Все дело в большой реконструкции.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта