Новости версия для печати В Орле появятся новые памятники Два монумента воздвигнут на бульваре Победы.



На эти цели уже выделен президентский грант. Установка памятников произойдет в рамках концепции благоустройства бульвара Победы. Открытие состоится в следующем году. В настоящий момент ведутся подготовительные работы.

Николай Красиков, председатель Орловского регионального благотворительного фонда «Победа»: «Памятники будут посвящены двум героям, уроженцам Орловской области, погибшим в период Чеченской кампании. Это Скворцов и Рязанцев. Памятники планируется открыть в феврале. На сегодняшний день, пока ещё погода позволяет, ведётся работа по установлению фундаментов, которые должны ещё успеть устояться».





Артемий Лукьянчиков

14 ноября 2019 года







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