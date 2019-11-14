Новости версия для печати Всепогодный подъезд - обеспечен В Орловской области в Ливенском районе появился долгожданный всепогодный подъезд в населенные пункты Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево. Здесь в этом году отремонтировали более трех километров дорожного полотна.



Работы шли в рамках госпрограммы. Потратили на автодорогу больше 140 миллионов рублей. Такая сумма вышла из-за особенности дороги. Строителям пришлось делать очень высокую насыпь - отсыпано 120 тысяч кубов песка, построили 6 искусственных сооружений. Сделали тротуары для пешеходов и съезды для водителей. Но подобного качества дороги появились не везде. Глава района принял решение, что вместо одной капитально сделанной дороги будет лучше отсыпать 24, требующих экстренного ремонта щебенкой. Об этом он рассказал губернатору области во время его рабочей поездки в Ливенский район.

Юрий Ревин, глава Ливенского района: «Мы ставим задачу, чтобы в сельской местности, особенно в отдаленных населенных пунктах были дороги. Сделали, например, в Бараново дорогу в щебеночном исполнении. По ней можно ездить как тяжелым автомобилям, так и легковым автомобилям. Эта дорога не стоит столько, как если бы мы сделали ее в асфальте. Мы бы тогда потратили все деньги только на одну дорогу в Бараново». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году мы беспрецедентные средства направляем на дорожное строительство. В целом нам удалось, потратив чуть более 3,5 миллиардов рублей дорожного фонда, обеспечить направление 6 миллиардов в целом на дорожную отрасль в Орловской области. И уже сейчас, на середину ноября, мы подводим итоги: почти 90 объектов находятся либо в завершающей стадии, либо уже сданы, и в контрактные сроки мы обеспечим, чтобы все дороги были приняты, и, соответственно, чтобы мы выполнили все показатели по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Анна Вайсергисер

14 ноября 2019 года







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