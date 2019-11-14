Новости версия для печати В Орловской области прошел очередной рейд в рамках операции «Нетрезвый водитель» Полицейские кордоны были выставлены на городских и загородных дорогах. Помимо обычных автомобилистов под пристальное внимание инспекторов на этот раз попали и шоферы маршруток.



Отработка транспортного потока, которую сотрудники ДПС проводили у конечной остановки на Наугорском шоссе, на этот раз имела свои нюансы. Маршрутные автобусы инспекторы останавливали наравне с легковыми авто.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Инспекторы отрабатывают водителей маршрутных транспортных средств на предмет грубых нарушений для недопущения падения пассажиров и иных происшествий с участием пассажирского транспорта».

Свой повышенный интерес к маршруткам, а также выбор места проведения рейда в ГИБДД объяснили тем, что 28 октября в этом месте произошло ДТП с участием водителя маршрутки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате данного ДТП два человека пострадали.



Правда, на этот раз усомниться в трезвости водителей автобусов инспекторам не пришлось ни разу. Да и остальные автомобилисты были без признаков опьянения.



Впрочем, без грубых нарушений ПДД все же не обошлось. Молодой человек за рулем «Лады» не смог предъявить водительское удостоверение. Оно не потеряно, не забыто и не изъято. Парень попросту никогда не получал права. Но при этом является заядлым автолюбителем и завзятым штрафником.



Помимо выявления нарушителей конкретных, у потенциальных - такие рейды, по мысли руководства ГИБДД, должны развеять чувство безнаказанности.









Иван Суверин

14 ноября 2019 года







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