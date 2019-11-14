Новости версия для печати Орловские школьники собирают пластиковые крышки Раньше в школах собирали металлолом и макулатуру, а сейчас крышки. Необычная акция прошла в школе № 50 г. Орла. Дети принесли из дома крышки от пластиковых бутылок, соков и другой упаковки.



Цель акции, с одной стороны, сохранить экологию и сделать город чище, а с другой, - помочь больным детям. Крышки сдадут в переработку, а вырученные средства передадут нуждающимся. Социальным проектом «Крышка-малышка» волонтеры в Орловской области занимаются уже два года.



Светлана Блинникова, волонтер проекта «Крышка-малышка»: «Основная проблема у переработчиков - острая нехватка этого сырья. Очень большой процент этого сырья идет на свалки, не отсортировываются. Крышка - фракция мелкая, и их очень много попадает в общий мусор, который идет на полигон».

Крышки принимают не все, а только чистые и со специальной маркировкой: треугольник с цифрой 2 или 02, также там должна содержаться надпись HDPE или PE - HD. Если в крышке есть вкладыш и его невозможно извлечь, то такая крышка для переработки не годится.



Сергей Гулько, рабочий: «Мы принимаем крышки, переправляем их на завод, где из них производят сетки для сельхозпродуктов - лука, картофеля».

Всего в Орле работает 11 пунктов приема. За два года волонтеры Орловской области собрали больше двух тонн крышек. Если их выложить в линию, то получится полоса длиной в 13 км.









Татьяна Тимохина

14 ноября 2019 года







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