Ливенцы рассказали губернатору об успехах и проблемах

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четверг
14.11.2019
17:06:11
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Ливенцы рассказали губернатору об успехах и проблемахРабочая поездка Андрея Клычкова в Ливенский район выдалась достаточно насыщенной. В этот день было перерезано сразу две красные ленточки. В районе открыли долгожданную дорогу, жители Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево получили всепогодный подъезд. Ученики Барановской школы получили не менее весомый подарок - практически новый спортзал.
У учеников Барановской школы уроки физкультуры проходили в теплое время на улице, в холодное, по словам педагога, занимались теорией, сидели в подсобном помещении. Причины на это были веские. Здание находилось в аварийном состоянии.
Чтобы исправить ситуацию, пришлось написать письмо президенту. Результат не заставил себя долго ждать. Несколько месяцев понадобилось подрядчикам, чтобы полностью отремонтировать ветхое здание: заменили кровлю, электропроводку, сделали новые окна и полы. На втором этаже появился тренажерный зал, первая группа желающих уже сформирована. Установили два стола для настольного тенниса - они тоже не пустуют.
А в населенных пунктах Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево появился долгожданный всепогодный подъезд. Более трех километров дорожного полотна положили по госпрограмме, потратили больше 140 миллионов рублей.
Сделали тротуары для пешеходов и съезды для водителей. Но подобного качества дороги в Ливенском районе не везде. Было принято решение вместо одной заасфальтированной лучше сделать 24 щебеночных.
Еще ливенцы хотят современные дворы, чтобы вовремя ремонтировали школы и капремонт не затягивался. Так в одном из поселений детский сад ремонтируют два года. И пока о завершении не говорят. Ускорить процесс попросили губернатора во время его рабочего визита в район. Беспокоит жителей вопросы газификации села и здравоохранения.
Все озвученные на встрече просьбы и проблемы были записаны и «взяты на карандаш».
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