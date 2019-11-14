Новости версия для печати Ливенцы рассказали губернатору об успехах и проблемах Рабочая поездка Андрея Клычкова в Ливенский район выдалась достаточно насыщенной. В этот день было перерезано сразу две красные ленточки. В районе открыли долгожданную дорогу, жители Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево получили всепогодный подъезд. Ученики Барановской школы получили не менее весомый подарок - практически новый спортзал.



У учеников Барановской школы уроки физкультуры проходили в теплое время на улице, в холодное, по словам педагога, занимались теорией, сидели в подсобном помещении. Причины на это были веские. Здание находилось в аварийном состоянии.



Ирина Домаева, учитель Барановской СОШ: «Текла крыша, не было окон, не работало отопление. И сегодня это прекрасное здание, это возможность заниматься спортом».

Чтобы исправить ситуацию, пришлось написать письмо президенту. Результат не заставил себя долго ждать. Несколько месяцев понадобилось подрядчикам, чтобы полностью отремонтировать ветхое здание: заменили кровлю, электропроводку, сделали новые окна и полы. На втором этаже появился тренажерный зал, первая группа желающих уже сформирована. Установили два стола для настольного тенниса - они тоже не пустуют.



А в населенных пунктах Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево появился долгожданный всепогодный подъезд. Более трех километров дорожного полотна положили по госпрограмме, потратили больше 140 миллионов рублей.



Василий Колодезный, представитель подрядчика: «Особенность дороги - это очень высокая насыпь, здесь отсыпано 120 тысяч кубометров песка, построено шесть искусственных сооружений».

Сделали тротуары для пешеходов и съезды для водителей. Но подобного качества дороги в Ливенском районе не везде. Было принято решение вместо одной заасфальтированной лучше сделать 24 щебеночных.



Юрий Ревин, глава Ливенского района: «Мы ставим задачу, чтобы в сельской местности, особенно в отдаленных населенных пунктах были дороги. Сделали, например, в Бараново дорогу в щебеночном исполнении. По ней можно ездить как тяжелым автомобилям, так и легковым автомобилям. Эта дорога не стоит столько, как если бы мы сделали ее в асфальте. Мы бы тогда потратили все деньги только на одну дорогу в Бараново».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «43,2 миллиона рублей - размер дорожного фонда. который включает акцизы. В части ливенского дорожного фонда это лишь небольшая часть тех средств, которые направляются в район. Есть разные виды дорог: региональные дороги, которые мы не можем делать и не делаем в щебеночном исполнении, есть межмуниципальные и муниципальные дороги, которые, исходя, в том числе, и из пожеланий жителей, и из наших возможностей, выполняются в том или ином виде для обеспечения качества».

Еще ливенцы хотят современные дворы, чтобы вовремя ремонтировали школы и капремонт не затягивался. Так в одном из поселений детский сад ремонтируют два года. И пока о завершении не говорят. Ускорить процесс попросили губернатора во время его рабочего визита в район. Беспокоит жителей вопросы газификации села и здравоохранения.



Все озвученные на встрече просьбы и проблемы были записаны и «взяты на карандаш».









Анна Вайсергисер

14 ноября 2019 года







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