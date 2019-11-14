Орловский Детский парк продолжает обновление

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четверг
14.11.2019
17:06:23
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Орловский Детский парк продолжает обновлениеСегодня - годовщина закладки Детского парка в Орле. По крайней мере, по мнению некоторых краеведов, именно 14 ноября 1952 года и произошло это торжественное событие. Более чем за полвека парк изменился до неузнаваемости. Прямо сейчас там идет масштабная реконструкция. Завершиться она должна через год - в конце ноября 2020-го.
Сегодня немногие старожилы вспомнят, что орловский Детский парк начинался не с левого берега Орлика, а со стрелки. Качелей и каруселей там было не много, зато можно было взять напрокат инвентарь для игр или, например, лодку. А еще можно было стать участником какого-нибудь кружка, например, юных натуралистов.
Конечно, заложить именно Детский парк на месте древнего детинца (так называли центральную и самую защищенную часть крепости) было символичным. Но к 400-летию Орла стрелку решено было сделать местом знаковым, а парк перенести на другой берег. Открытая сцена, бассейн, фонтан «Чудо-кони» - угловатость форм в архитектуре диктует дух советского времени. А вот качелей и горок было не много.
Меняются эпохи, менялся и Детский парк. В начале нулевых появились аттракционы, чуть позже - яркая площадка с деревянным замком. Кстати, эту крепость не заставит пасть даже сегодняшняя масштабная реконструкция. А вот в остальном парк изменится почти до неузнаваемости. Он будет разбит на зоны: спортивная, тихая, образовательная, зона аттракционов, фуд-корт.
Реконструкция в разгаре. На объекте ежедневно работают от 50 до 100 человек. Асфальт из Детского парка вывезли навсегда. Его место займет плитка, резиновое покрытие, газоны. О том, что будет почти как в сказке, говорит прораб подрядной организации.
Дорожки будут вымощены экоплиткой. К сдаче объекта ее обсадят газоном: хочешь - бегай, хочешь - прыгай, хочешь - в классики играй. Кстати, о плитке. Ее здесь будет много.
Рассказать ребятам о движении планет и солнца можно будет на площадке с часами.
Впрочем, от старого парка кое-что, а точнее, кое-кто все же остался. Все животные парка в порядке. И в обновленном городе детства для них тоже найдется место.
В Детском парке уже есть первая в Орле велодорожка, фестивальная, она же смотровая площадка, она же зона для йоги или релакса. Директор парка намекнула, что через год здесь появится что-то уж совсем в Орле невиданное. Что именно - пока секрет.
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