Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Четыре населенных пункта Ливенского района получили всепогодный подъезд. О чем еще рассказали главе региона? Об этом - в нашем репортаже.



- Неведомыми дорожками - в обновленный мир детства. Когда завершится масштабная реконструкция Детского парка? В день закладки островка детства мы пообщались с директором парка, подрядчиками и жителями.



- Зачем в орловских школах собирают крышки, и что из них можно сделать? Мы побывали на необычном уроке.



- Память в бронзе. В Орле появятся два памятника героям.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

14 ноября 2019 года







На главную страницу





