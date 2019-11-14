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Чему учат в Кванториуме?

Для юных орловцев с сегодняшнего дня открыты двери Кванториума. Сейчас по шести направлениям в центре уже занимаются четыре сотни ребят, второй набор пройдет в конце года. Технопарк, где каждый может найти себя, а, возможно, и будущую профессию, и это абсолютно бесплатно, создан в рамках нацпроекта «Образование». Федеральный бюджет выделил нашему региону 73 млн рублей.

Ученица гимназии № 19 города Орла Екатерина Измайлова мечтает стать квалифицированным программистом и развивать IT-сферу. Поэтому ответ на вопрос о выборе направления обучения в Кванториуме нашёлся сразу.

Екатерина Измайлова, ученица гимназии №19 г. Орла: «Я бы хотела работать с бэкендом, то есть именно с кодами различных программ. Мне не очень было бы интересно разрабатывать внешнюю сторону. Работать внутри, копаться в «железе», разрабатывать мельчайшие задачи - меня больше всего это привлекает».

О том, что такой вид образования привлекает юных техников, говорит количество учеников. А их на данный момент более 400. И это не предел. На инновационной площадке работают шесть направлений обучения: аэро-, авто-, био-, айти-, промробоквантум и хайтек-цех.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Сегодня мы можем каждому ребенку предоставить возможность реализовать все свои фантастические желания. И родители откликаются на эти возможности, приводят сюда достаточно большое количество детей, и наш Кванториум востребован».

Открывшийся технопарк является базовой площадкой для дополнительного образования. На следующий год запланировано открытие мобильных Кванториумов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это Кванториумы, которые будут иметь не просто возможности перевозки того или иного оборудования, это именно полноценные центры, которые должны доезжать до сельских районов, и в них представится возможность прикоснуться к современным технологиям детям со всей области, независимо от того, в городе или селе они живут».

Кванториум рассчитан на детей от 10 до 18 лет. Второй набор запланирован на конец 2019 года.




Артемий Лукьянчиков
14 ноября 2019 года

 


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