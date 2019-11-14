Новости версия для печати Сегодня в театре «Свободное пространство» - премьера Спектакль по мотивам пьесы Железникова «Чучело» поставила на орловской сцене молодой питерский режиссер Анна Троянова. Спектакль - о трудностях общения в классе, о том, как легко подростку стать жертвой жестокости со стороны сверстников. О взгляде молодых актеров и режиссера на проблему расскажет Эва Стасюлевич, которая побывала на предпремьерном показе.



Чучело сидит в каждом классе, и чучело сидит в каждом. Жадность, черствость, жестокость, трусость, ревность, равнодушие чуть ли не все пороки живут в школьниках и управляют их жизнью, и даже когда появляются проблески человечности, они безжалостно душатся коллективом. Почему дети злые, вопрос риторический - ответа на него нет ни у родителей, ни у учителей, ни у самих детей, считает режиссер.



Анна Троянова, режиссер-постановщик: «У меня две младшие сестры, они тоже когда-то учились в школе и у них был нелегкий путь, я все это тоже прекрасно помню, потому что я училась в нормальной школе, а они - в не очень нормальной, и всякого разного было много. А однажды отпечаток остается и на всю жизнь, в принципе. Мне кажется, этот материал абсолютно нужный».

Спектакль-бойкот - в таком жанре представила постановку Анна Троянова. Если напомнить эту историю в двух словах, то главная героиня Лена Бессольцева взяла на себя чужую вину, и этот благородный поступок обернулся для нее настоящей драмой. Девочку затравили одноклассники, предал любимый мальчик и она уходит из школы. Правду выясняют, но уже все случилось.



В спектакле занято 90 процентов молодежного состава труппы, и всем актерам пришлось вспомнить свои школьные годы.



Надежда Староверова, актриса: «Вспоминая случаи, которые происходили в школе, я онь хорошо понимаю Лену, потому что похожее происходило когда-то и со мной».

Художник-постановщик Анастасия Копылова ввела в спектакль элементы средневекового костюма, чтобы подчеркнуть жестокость и непримиримость школьников, которые наметили жертву. Все они, как святая инквизиция, действуют в едином порыве. Интересной находкой спектакля стали песни, которые дают очень точную оценку каждому герою.



Для того чтобы лучше понимать своих персонажей, актеры сами написали для них тексты песен. Музыка тоже очень важная тема, ведь зачастую она тоже разъединяет поколения, и родителям, как правило, совсем не нравится то, что слушают их дети.



Тема жестокого обращения в подростковой среде сегодня актуальна, как никогда, она даже получила новый заморский термин «буллинг», и то, что мы видим сегодня по телевизору и в соцсетях иной раз гораздо страшнее жестокого бойкота, объявленного Лене Бессольцевой. Но театр это всегда отражение, которое может помочь.



Виктория Саленкова, актриса: «Может помочь понять, что агрессия это не всегда решение проблемы, и первое, что приходит в голову, это не всегда решение проблемы. Иногда нужно выдохнуть, подумать и просто пойти другим путем».

Спектакль будет полезен и ученикам, и учителям, и родителям. Он лишний раз напомнит и взрослым и детям о том, что сломать и разбить можно легко, а вот наладить и починить бывает уже невозможно.









Эва Стасюлевич

14 ноября 2019 года







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