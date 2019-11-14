Сегодня в театре «Свободное пространство» - премьера

|
четверг
14.11.2019
21:43:36
|
|
Сегодня в театре «Свободное пространство» - премьераСпектакль по мотивам пьесы Железникова «Чучело» поставила на орловской сцене молодой питерский режиссер Анна Троянова. Спектакль - о трудностях общения в классе, о том, как легко подростку стать жертвой жестокости со стороны сверстников. О взгляде молодых актеров и режиссера на проблему расскажет Эва Стасюлевич, которая побывала на предпремьерном показе.
Чучело сидит в каждом классе, и чучело сидит в каждом. Жадность, черствость, жестокость, трусость, ревность, равнодушие чуть ли не все пороки живут в школьниках и управляют их жизнью, и даже когда появляются проблески человечности, они безжалостно душатся коллективом. Почему дети злые, вопрос риторический - ответа на него нет ни у родителей, ни у учителей, ни у самих детей, считает режиссер.
Спектакль-бойкот - в таком жанре представила постановку Анна Троянова. Если напомнить эту историю в двух словах, то главная героиня Лена Бессольцева взяла на себя чужую вину, и этот благородный поступок обернулся для нее настоящей драмой. Девочку затравили одноклассники, предал любимый мальчик и она уходит из школы. Правду выясняют, но уже все случилось.
В спектакле занято 90 процентов молодежного состава труппы, и всем актерам пришлось вспомнить свои школьные годы.
Художник-постановщик Анастасия Копылова ввела в спектакль элементы средневекового костюма, чтобы подчеркнуть жестокость и непримиримость школьников, которые наметили жертву. Все они, как святая инквизиция, действуют в едином порыве. Интересной находкой спектакля стали песни, которые дают очень точную оценку каждому герою.
Для того чтобы лучше понимать своих персонажей, актеры сами написали для них тексты песен. Музыка тоже очень важная тема, ведь зачастую она тоже разъединяет поколения, и родителям, как правило, совсем не нравится то, что слушают их дети.
Тема жестокого обращения в подростковой среде сегодня актуальна, как никогда, она даже получила новый заморский термин «буллинг», и то, что мы видим сегодня по телевизору и в соцсетях иной раз гораздо страшнее жестокого бойкота, объявленного Лене Бессольцевой. Но театр это всегда отражение, которое может помочь.
Спектакль будет полезен и ученикам, и учителям, и родителям. Он лишний раз напомнит и взрослым и детям о том, что сломать и разбить можно легко, а вот наладить и починить бывает уже невозможно.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта