Новости версия для печати Сегодня назовут имена лучших «Молодых кадров Орловщине» Итоги конкурса подведут на встрече участников с губернатором.



Напомним, стартовал региональный конкурс в июле этого года. Заявки подали почти 400 человек. Конкурсантам пришлось пройти несколько испытаний – от теоретических до практических. Им была предоставлена возможность прослушать лекции, принять участие в тренинге, стратегической сессии, блеснуть эрудицией в интеллектуальной игре, принять участие в соревновании по городскому ориентированию и показать свои спортивные достижения. В финал вышло 30 участников. Из них было сформировано пять проектных команд, которые работали над лучшими индивидуальными проектами под руководством опытных наставников-модераторов.





Мария Семак

15 ноября 2019 года







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