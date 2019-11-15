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пятница
15.11.2019
10:24:29
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Сегодня назовут имена лучших «Молодых кадров Орловщине»Итоги конкурса подведут на встрече участников с губернатором.
Напомним, стартовал региональный конкурс в июле этого года. Заявки подали почти 400 человек. Конкурсантам пришлось пройти несколько испытаний – от теоретических до практических. Им была предоставлена возможность прослушать лекции, принять участие в тренинге, стратегической сессии, блеснуть эрудицией в интеллектуальной игре, принять участие в соревновании по городскому ориентированию и показать свои спортивные достижения. В финал вышло 30 участников. Из них было сформировано пять проектных команд, которые работали над лучшими индивидуальными проектами под руководством опытных наставников-модераторов.
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