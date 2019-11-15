Новости версия для печати План по призыву в Орле выполнен почти на 80% В эту компанию ряды вооруженных сил должны пополнить 168 юношей.



Всего на комиссию было вызвано 829 орловцев. По итогам принято решение о призыве 133 молодых людей. 405 призывников получили отсрочку на образование, 67 - на лечение. Что касается уклонистов, то их на данные момент - 233 человека. 139 из них находятся в «долгом» розыске – то есть «бегают» уже не первую призывную кампанию.





Мария Семак

15 ноября 2019 года







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