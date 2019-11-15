Новости версия для печати Орловцев приглашают на благотворительное занятие по йоге Взносы определяют сами участники.



Все собранные средства пойдут на выездную паллиативную бригаду и первый в городе Орле хоспис для неизлечимо больных людей. Всех желающих присоединиться ждут завтра, в 16 часов, по адресу г. Орел, ул. Лескова 16 а. Мастера йоги проведут несколько занятий – гимнастику для стоп и базовые упражнения стоя. Все подробности можно узнать в группе проекта.





Мария Семак

15 ноября 2019 года







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