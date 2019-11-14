Новости версия для печати Розы - для кондуктора Кондуктор одного из троллейбусов шестого маршрута Орла получила 45 алых роз.



В троллейбус вошел мужчина и, декламируя стихи, подарил своей любимой букет роз. Пассажиры и не догадывались, что у кондуктора сегодня день рождения. Но с удовольствием присоединились к поздравлению.



Год назад на этой же остановке Михаил Иванович зашел в этот же троллейбус, но не с букетом, а с удостоверением контролера и со словами «билетики предъявляем». Но вместо «зайцев» поймал свою «птицу счастья».



Михаил Чичинев, заслуженный работник культура РФ: «Я когда вошел, почувствовал что она, кондуктор, на своем месте. Во-первых, очень добрая, хорошо относится к своим пассажирам. Обменялись телефонами, встретились и потом поженились».

Ирина Садовникова 15 лет работает на шестом маршруте, сотни лиц ежедневно мелькают перед глазами, но до встречи с Михаилом руки и сердца никто не предлагал и цветов не дарил.



Михаил Чичинев - бывший начальник управления культуры Орла, директор хоровой школы, городского центра культуры а потом и горпарка - встретил свою судьбу в троллейбусе.









Татьяна Тимохина

14 ноября 2019 года







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