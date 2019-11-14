Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Желание учиться - есть, возможности - предоставили. Внедрение проекта «Эффективный регион» - началось.



- Шанс для юных гениев - проявить себя. В Орле презентовали «Кванториум». Мы увидели - чем занимаются дети на занятиях.



- Изменения - кардинальные! Как преобразится Детский парк? Мы заглянули за высокий забор.



- 45 роз - для любимой. Сегодня пассажиры троллейбуса № 6 стали свидетелями необычной и очень романтической сцены.



- Пьеса, которая не теряет актуальности. В «Свободном пространстве» - премьера. Там показывают спектакль «Чучело».



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Вести-Орёл

14 ноября 2019 года







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