Новости версия для печати О правилах безопасности - накануне Дня памяти жертв ДТП Сегодня представители орловской Госавтоинспекции и областной власти соберутся за круглым столом, чтобы обсудить, какие меры помогут снизить печальную статистику.



За десять месяцев этого года на дорогах Орловщины в ДТП погибло 75 человек. Как отмечают сотрудники ГИБДД, главной причиной аварий остаются невнимательность, нарушение правил дорожного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



Сегодня, в память о жертвах дорожных трагедий в Орле в храме Михаила Архангела состоится панихида. А в два часа дня всех жителей областного центра приглашают на традиционную акцию. В преддверии памятной даты, которая отмечается в третье воскресенье ноября, в сквере им. Лескова посадят деревья. На каждый саженец повяжут траурную ленту.





Мария Семак

15 ноября 2019 года







На главную страницу





