Новости версия для печати Установлена личность гражданина, избившего главврача Малоархангельской ЦРБ Трагедия произошла на автодороге Орел-Тамбов в Свердловском районе Орловской области. Инцидент стал основанием для уголовного дела.



Инцидент произошел еще 7 ноября на автодороге Орел-Тамбов в Свердловском районе Орловской области. Медик управлял автомобилем и был остановлен другим водителем. От словесной перепалки тот перешел к тумакам. Уже известно, что никаких событий, требовавших такого накала страстей, здесь не произошло. Не было ни ДТП, ни аварийной ситуации. По предварительным данным, оппонент главврача был недоволен его манерой управления. От полученного удара медик упал навзничь, как выяснилось позже, крайне неудачно. Не оценив угрозу, врач продолжил поездку. И уже позже был доставлен в областную больницу каретой скорой помощи.

Александр Чумак, заместитель главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Пациент находится в очень тяжелом состоянии. Он поступил 7 ноября с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, субарахноидальным кровоизлиянием».

Пока врачи боролись за жизнь коллеги, полицейские проводили проверку по факту инцидента.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что гражданину 1967 года рождения в ходе конфликта были нанесены телесные повреждения. Личность гражданина, причинившего телесные повреждения, установлена. Им оказался мужчина 1986 года рождения».

По итогам полицейской проверки возбуждено уголовное дело с формулировкой «Причинение тяжких телесных повреждений» - часть первая статьи 111 УК РФ. Как сообщили нам полицейские, правовые последствия происшествия для вероятного виновника будут напрямую зависеть от самочувствия пострадавшего.









Иван Суверин

15 ноября 2019 года







На главную страницу





