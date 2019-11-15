Новости версия для печати В Орел придет «Чистая вода» Так называется программа, которую реализуют в нашем городе в рамках национального проекта «Экология». Цель проекта - улучшить качество води. И «Водоконал» уже приступил к выполнению задачи. Началось обновление водопровода. С чего началась модернизация сетей, и в каких районах Орла и пригорода проложат новые трубы?



Программа «Чистая вода» в Орле охватит четыре объекта инфраструктуры «Водоканала». Две из них уже в работе. По улице Высоковольтной первый километр водовода - от Лужковского до центрального на Кромском шоссе - будет проложен до Нового года. В конечном итоге это будет новое кольцевое движение воды вокруг Знаменки. Оно повысит мощность всей сети и улучшит качество воды для жителей пригорода и двух районов Орла - Заводского и Советского. А в перспективе положительно повлияет и на развитие Зареченского микрорайона.

Василий Иванов, директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Увеличит надёжность самого трубопровода, так как он по Кромскому шоссе выполнен в однотрубном исполнении. Эта закольцовка позволит производить ремонтные работы без отключения потребителей».

В связке с нацпроектами, федеральными и региональными программами, «Орёлводоканал» реализует и свою - инвестиционную. Она обширная - от проектирования и строительства крупных водоводов до решения локальных проблем. Например, в Лужках сейчас закольцовывается тупиковая водопроводная сеть, обеспечивающая водой порядка 200 дворов.

Василий Иванов, директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Весь этот микрорайон индивидуально-жилой застройки до настоящего времени имел один единственный ввод со стороны Половецкой. Таким образом имелись застойные зоны, имелось снижение давления в периоды крупного разбора».

Что самое главное, в конечном итоге эти 450 метров трубы значительно улучшат качество воды в жилом массиве. Помимо этого все обозначенные работы снизят аварийность на городском водопроводе, уменьшат потери системы и обновят саму сеть.









Антон Киселёв

15 ноября 2019 года







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