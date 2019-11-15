При пожаре в Орле спасена женщина и младенец

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пятница
15.11.2019
14:50:21
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При пожаре в Орле спасена женщина и младенецСообщение о возгорании в многоквартирном доме на Наугорском шоссе в городе Орле поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» 15 ноября в 03:45.
Горела квартира на третьем этаже. Из горящей квартиры была спасена 47-летняя женщина, которую передали врачам скорой медицинской помощи. Из-за сильного задымления со смежных этажей были эвакуированы 15 человек. Из вышерасположенной квартиры был эвакуирован и госпитализирован ребенок 2019 года рождения.
В результате пожара в помещении зала выгорели предметы интерьера на площади 13,5 квадратных метров, остальные помещения квартиры закопчены по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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