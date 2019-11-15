Новости версия для печати Копилка наград воспитанников школы «Орел-Карат» пополнилась медалями Чемпионата России Национальный турнир проходил в этом году в Казани. В итоге - в активе наших спортсменов «серебро» и две «бронзы». Второе место на Чемпионате России в активе Асимана Мамедова. Бронзовые награды - у Александра Калинина и Андрея Антонова. Попадут ли орловские каратисты на Олимпиаду 2020 года в Токио? Мы пообщались со спортсменами и тренерами.



Для Андрея Антонова бронза взрослого Чемпионата России стала первой в карьере. Медалей разного достоинства с юношеских и кадетских турниров накопилось уже достаточно, а вот «мужскую» награду удалось завоевать только с третьей попытки.



Андрей Антонов, бронзовый призёр Чемпионата России - 2019: «У меня случилась неудача - попали в третьем бою в голову довольно сильно. Врачи хотели не допускать до боев. И вот я проиграл бой за выход в финал, и уже думали, за бронзу не выходить. Поговорил с тренером. Вышел, отработал».

Бронза Александра Калинина - это уже признак постоянства. Два года подряд после восстановления от травмы орловец «держит марку».



Александр Калинин, бронзовый призёр Чемпионата России - 2019: «Очень рад, что второй год подряд на пьедестале я в такой конкурентной категории. Не получилось в финале встретиться со своим давним соперником - с взрослым, очень опытным спортсменом Александром Алиевым, и не удалось перевесить чашу весов в свою пользу. Но - будем работать. Очень рад, что бронзовая медаль есть, попадание в сборную есть - задача-минимум выполнена, но всегда ставлю перед собой самые высокие цели».

Задача-минимум выполнена, но впереди еще большой путь. Медали Чемпионата России - это первый шаг к Олимпиаде в Токио в 2020 году.



Алексей Панкратов, тренер школы «Орёл-карат»: «Задачу-минимум выполнили - все трое попали на квалификационный национальный турнир, который пройдет 21 декабря в подмосковном Парамоново, этот турнир будет проходить в трех олимпийских весовых категориях, и тройка лучших в этих категориях будет отбираться уже на дальнейший международный отбор, который пройдет в мае в Париже».

На Олимпиаде в Токио карате будет представлено впервые. И даже само попадание на игры орловских спортсменов будет отличным подарком к юбилею школы «Орел-Карат» - в 2020 году ей исполнится 25 лет.









Анастасия Дорохова

15 ноября 2019 года







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