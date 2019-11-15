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Орловские спасатели делают все возможное, чтобы предотвратить пожары

Осенне-зимний период для пожарной охраны становится по-настоящему горячим. Зоной особого внимания в МЧС считают дома с печным отоплением, нередко самодельным или неисправным. И таких в списке - несколько десятков.

В списке неблагополучных адресов на этот раз сплошь частные домовладения. И жильем их назвать можно лишь с натяжкой. Домашним очагом некоторые постройки могут считаться едва ли. По причине отсутствия очага.

Уговаривать, убеждать, упрашивать нерадивых жильцов позаботиться о своей безопасности - другого способа предотвратить пожар инспекторы не видят. Тем из домовладельцев, кого не удалось застать на месте, пожарные оставляют памятки.

В одном из домов и хозяева на месте, и печь топится, вот только до беды все равно недалеко. Печная кладка пестрит трещинами, оштукатурить ее у хозяев руки не доходят.

В другом доме, который больше напоминает руины, тоже теплится жизнь. За счет самодельной печки. Но и она, увы, устроена с грубыми нарушениями. Разделка дымохода, по словам пожарных, также не выдерживает никакой критики. Печи в таких домах, говорят пожарные, напоминают бомбу замедленного действия.

Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: "В настоящее время изменились правила использования открытого огня. Мы доводим данную информацию до граждан, коорые ведут асоциальный образ жизни."





Иван Суверин при содействии пресс-центра МЧС
15 ноября 2019 года

 


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