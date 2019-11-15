Новости версия для печати Пешеход на загородной трассе должен быть заметен В Орловской области сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с пешеходами, которые движутся в темное время суток по загородным дорогам. Именно они особенно часто становятся жертвами ДТП поздней осенью. Причин тому несколько: уменьшение светового дня, увеличение тормозного пути из-за сырости, а также упорное нежелание некоторых участников движения использовать светоотражающие элементы.



При разрешенной за городом скорости 90 километров в час ближний свет фар патрульного автомобиля выхватывает из темноты, в лучшем случае, ближайшие 30-40 метров. Их явно будет не достаточно для экстренного торможения. Компенсировать неизбежный риск для пешехода и призваны фликеры.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Инспекторы ГИБДД вышли в очередное рейдовое мероприятие с целью выявления пешеходов, которые находятся на загородных трассах и проверяют наличие у них светоотражающих элементов. Напомним, на загородных трассах пешеходы обязаны иметь на своей одежде светоотражающие элементы. Существует административная ответственность – штраф в размере 500 рублей. Но не стоит думать только о штрафе, подумайте о своей жизни и здоровье».

Кое-кто из жителей пригорода светоотражающей жилет уже сделал неотъемлемой частью гардероба. А некоторых жителей, к примеру, Орловского района, даже штрафом не проймешь.



Инспекторы говорят: не стоит недооценивать эффективность отражаек, путь даже и небольших.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Как показывает практика, если пешеход имеет светоотражающий элемент, водитель с включенным светом дальних фар увидит пешехода за 150 метров, если с ближним светом, то примерно метров за 100».

Кстати, пешеходы, пристрастные к спиртному и безразличные к собственной безопасности, по словам полицейских, чаще всего пополняют списки погибших. Один из характерных случаев произошел в октябре в Мценском районе. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, вышла на темный участок трассы М-2 всего в сотне метров от освещенного перехода. Последствия для нее оказались фатальными.









Иван Суверин

15 ноября 2019 года







На главную страницу





