Бульвар Космонавтов в Орле претендует на первоочередное благоустройство

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пятница
15.11.2019
18:45:59
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Бульвар Космонавтов в Орле претендует на первоочередное благоустройствоГолосование по выбору общественной территории Орла, которую необходимо благоустроить в 2020 году, проходит на официальном сайте администрации города Орла. Голосование завершится 17 ноября в 23:59.
По состоянию на 11:30 15 ноября свой выбор уже сделали 11 176 человек.
На первое место вырвался бульвар Космонавтов — за него проголосовали 1 724 респондентов (15,4%). На вторую строчку сместилась территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова — 1693 человека (15,1%).
Тройку лидеров замыкает парк Ботаника (4-й этап). Этой общественной территории предпочтение отдали 1395 человек (12,5%).
Остальные территории в рейтинге расположились в следующем порядке:
Сквер по ул. Ливенской — 1153 человек (10,3%)
Территория по ул. Рощинская, находящаяся под спортивной площадкой дома №18 и расположенная между автомобильной дорогой и урочищем Медведевский лес — 1007 человек (9,0%)
Парк Победы — 836 человека (7,5%)
Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко» — 720 человек (6,4 %)
Сквер Семьи — 599 человека (5,4%)
Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер» — 504 человек (4,5%)
Территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницей) — 499 человек (4,5%)
Сквер напротив завода «Стекломаш» — 428 человек (3,8%)
Озеленение ул. Приборостроительной — 136 человек (1,2%)
Территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и № 28 — 97 человек (0,9%)
Сквер Комсомольский — 96 человек (0,9%)
Территория в районе школы №3 и детского сада №20 по ул. Льва Толстого — 78 человек (0,7%)
Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории) — 74 человек (0,7%)
Набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста — 69 человек (0,6%)
Городской парк культуры и отдыха (2-й этап) — 53 человек (0,5%)
Площадь Содружества (2-й этап) — 15 человек (0,1%)
У орловцев остается два дня, чтобы отдать свой голос. Территории, которые займут лидерские позиции, будут вынесены на рейтинговое очное голосование. Оно состоится в декабре 2019 года в четырех районах города.
Каждый горожанин, которому исполнилось 14 лет, на специальной бюллетени сможет выбрать территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году, сообщает сайт городской администрации.
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