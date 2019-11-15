Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Предотвратить пожар общими усилиями. Памятки, уговоры и личные визиты - вот оружие инспекторов Госпожнадзора в борьбе с теми, кто в зоне риска. Помогают ли такие методы?



- Под суд - за торговлю нелегальным алкоголем. В Орле завершено расследование уголовного дела.



- В копилке наград «Орел-Карата» - прибыло! Интервью победителей и их наставников - в сюжете корреспондента «Вестей».



- Молодые кадры Орловщины. Версия 2. Сегодня назовут имена победителей конкурса.



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Вести-Орёл

15 ноября 2019 года







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