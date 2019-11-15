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Новая транспортная схема Орла снова в центре внимания

Теперь ее рассматривают в региональном парламенте.

Новая транспортная схема должна заработать в следующем году в Орле и Орловском районе. Не так давно проект схемы представили на суд общественности. Как результат - более шести сотен замечаний и предложений. И это только в адрес администрации области.

На каком этапе находится разработка, и когда конкретно она найдет свое воплощение - об этом перед депутатами облсовета сегодня отчитался департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Новая схема - это результат реализации договора о сотрудничестве между правительствами региона и Москвы. Главная цель - улучшить транспортное сообщение, исключить дублирование маршрутов, сократить на дорогах количество маловместительного транспорта, разделить зоны муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Все замечания будут детально прорабатываться.

Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «В настоящее время создается, в соответствии с поручением губернатора, согласительная комиссия и рабочая группа по выявлению слабых мест проекта-схемы и анализу предложений - для того чтобы все обращения граждан были аккумулированы, рассмотрены на заседаниях рабочей группы. Рабочие группы будут созданы по принципу территориальности, то есть, город Орел и Орловский район».

После того, как согласительная комиссия и рабочая группа закончат исправление недостатков, схема опять пройдет общественное обсуждение. И если пройдет его успешно, начнет претворяться в жизнь.


Оксана Гранн
15 ноября 2019 года

 


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