Новости версия для печати Орловец Эдуард Трояновский стал чемпионом Евразийского боксерского парламента Боксерский поединок прошел в Санкт-Петербурге.



Соперником Трояновского стал лучший чешский боксер Йозеф Заградник. После десяти раундов судьи единогласно отдали победы нашему земляку. Напомним, до этого Трояновский более года не выходил на ринг.



Глава Орловской области Андрей Клычков направил спортсмену правительственную телеграмму. В ней, в частности, говорится, что эта победа стала большим подарком для любителей спорта Орловщины и всей страны.



Напомним, для 39-летнего боксера победа на ринге в Санкт-Петербурге стала 28-й в его карьере.





Надежда Невматулина

15 ноября 2019 года







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