Орловец Эдуард Трояновский стал чемпионом Евразийского боксерского парламента

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пятница
15.11.2019
18:45:28
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Орловец Эдуард Трояновский стал чемпионом Евразийского боксерского парламентаБоксерский поединок прошел в Санкт-Петербурге.
Соперником Трояновского стал лучший чешский боксер Йозеф Заградник. После десяти раундов судьи единогласно отдали победы нашему земляку. Напомним, до этого Трояновский более года не выходил на ринг.
Глава Орловской области Андрей Клычков направил спортсмену правительственную телеграмму. В ней, в частности, говорится, что эта победа стала большим подарком для любителей спорта Орловщины и всей страны.
Напомним, для 39-летнего боксера победа на ринге в Санкт-Петербурге стала 28-й в его карьере.
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