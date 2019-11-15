Новости версия для печати Орловский район готовится к спортивным рекордам Универсальная спортивная площадка открылась сегодня в деревне Жилина, а в Знаменке продолжается строительство футбольного поля.



В деревне Жилина Орловского района появилась универсальная спортивная площадка. Сразу два поля дадут возможность молодёжи заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом и хоккеем. Баскетбольная площадка-трансформер за считанные минуты может превратиться в волейбольную или бадминтонную. А в Знаменке продолжается строительство нового футбольного поля. Территория вокруг нового поля располагает к развитию большого спорткомплекса. Оба объекта реализуются в рамках госпрограммы и обошлись бюджетам трех уровней почти в 30 миллионов рублей.



Юрий Парахин, глава Орловского района: «Район очень большой, много населённых пунктов подобных Жилина, Знаменка, Стрелецкий. Везде необходимо развивать спорт».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нужно создать максимальные условия доступа и современных возможностей для детей всех населённых пунктов - сельских, городских. И мы работу эту выполняем. Я рад, что сегодня именно для детей делается гораздо больше, чем мы могли себе представить. Находим средства - федеральные программы, региональные программы».

Строительство новых спортивных объектов продолжится и в следующем году. Напомним, в инвестиционном послании глава региона отмечал, что в 2020 году физкультура и спорт станут доступнее для учеников 35 сельских образовательных учреждений.









Антон Киселёв

15 ноября 2019 года







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