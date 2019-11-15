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В орловской библиотеке имени Пришвина присоединились к проекту «Почитай собаке книгу»

Действует проект совсем недавно, но уже успел завоевать популярность у маленьких орловцев.

Уже много русских сказок услышала пятилетняя маламут по кличке Брина - гостья проекта библиотеки имени Пришвина. Ей читают книги юные посетители библиотеки. Проект «Почитай собаке книгу» пришел в Россию из-за границы. Там хвостатые слушатели в детских библиотеках стали уже обыденностью. Приживается такая акция и в Орле

Маргарита Сорокина, зав. отделом обслуживанием учащихся 5-9 классов, руководитель детского чтения библиотеки им. Пришвина: «Мы не ожидали. И вот буквально каждое воскресенье работает эта студия, проводится работ с детками. Нам звонят мамочки, папочки и приводят своих деток».

А если и вы хотите познакомить своих детей с внимательными слушателями – вас ждут в библиотеке имени Пришвина каждое воскресенье в 11:00. Предварительно нужно позвонить по телефону 42-73-83.


Анастасия Дорохова
15 ноября 2019 года

 


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