Новости версия для печати В Орле празднуют 80-летие Высокопреосвященнейшего митрополита Антония 16-17 ноября в Орле пройдут торжества в честь 80-летия митрополита Антония (Черемисова), с 2011 по 2019 годы возглавлявшего Орловскую митрополию.











Он много сделал для Орловщины. Осенью 2012 года, по прошению, которое направил в Священный Синод правящий на тот момент владыка Антоний, на Орловской земле стало на одну православную обитель больше. Открылся мужской монастырь во имя Святого Кукши. И все годы своего служения Архипастырь помогал монастырю. При нем в 2013 году в обители состоялась торжественная Божественная литургия, ставшая кульминацией празднования 900-летия крещения Орловщины и Центральной части России. К этому дню в Воскресенский храм монастыря была доставлена икона священномученика Кукши, содержащая частицу мощей святого.



Благодаря владыке Антонию год назад на подводном атомном крейсере «Орел» появился походный иконостас. Событие было приурочено к очередной отправке субмарины на боевое дежурство. В составе её экипажа в течение многих лет служат орловчане.



Годы служения владыки Антония на Орловщины отмечены и еще одним событием - созданием сводного хора Митрополии. Первые репетиции проходили под его чутким руководством. Владыка всегда присутствовал на них. Давал наставления и пожелания в исполнение песнопений. Он сам является регентом и замечательным музыкантом с тонким слухом и чувственной душой. В составе хора лауреаты международных конкурсов и лучшие солисты города Орла. Хор принимает участие в благотворительных мероприятиях и торжественных концертах.



16-17 ноября в Орле пройдут торжества в честь 80-летия митрополита Антония:



16 ноября в 17:00 в Богоявленском соборе города Орла Архипастыри Орловской митрополии совершат праздничное всенощное бдение.



17 ноября в 9:00 архипастыри Орловской митрополии в Богоявленском соборе Орла совершат Божественную литургию.

В 14:00 в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева откроется фотовыставка о жизни и служении митрополита Антония.



В 15:00 в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева состоится праздничный концерт в честь 80-летнего юбилея Высокопреосвященнейшего митрополита Антония. Вход свободный.





Мария Семак

16 ноября 2019 года







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