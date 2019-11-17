Новости версия для печати Уклонение от родительского долга – наказуемо В Орловской области открыто почти 400 уголовных дел за неуплату алиментов.



Данные за этот год озвучили приставы. Они отмечают, что такое наказание применяется как крайняя мера воздействия, когда должник не выплачивает алименты от двух месяцев и дольше. За минувших 10 месяцев в Орловской области осуждены 304 человека, которые не отчисляют своим детям ни копейки. Из них 60 человек получили реальное лишение свободы. Еще 6 – отправлены в колонии-поселения. Остальные привлечены к исправительным работам.





Мария Семак

17 ноября 2019 года







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