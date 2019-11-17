Новости версия для печати Не пробуй лед на прочность! Сотрудники МЧС уделят максимум внимания профилактической работе, напоминая жителям областного центра, о том, как вести себя в зимний период возле водоемов.



Возле воды появится больше 60 предупреждающих знаков «Переход по льду запрещен». Запланированы совместные рейды-проверки МЧС и полиции. Особое внимание уделят участку под мостом Дружбы – чтобы горожане не срезали путь, переходя по льду. Кроме того, в школах и детских садах пройдут образовательные беседы о правилах поведения на водных объектах зимой.





Мария Семак

17 ноября 2019 года







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