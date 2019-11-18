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понедельник
18.11.2019
10:28:31
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Сегодня – день рождения Деда Мороза. Считается, что зима в Великом Устюге наступает именно 18 ноября.Эту дату придумали сами дети.
Кстати, ровно 20 лет назад, в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. По статистике, в существование главного символа Нового года верят почти 100% малышей от двух до пяти лет. К первому классу эта вера остается у одного из трех детей. И уже к десяти годам дети точно знают - откуда приходит Дед Мороз с подарками. Но, при этом в то, что загаданное желание под бой новогодних курантов, обязательно исполнится, верят больше 20% взрослых.
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