Новости версия для печати Сегодня – день рождения Деда Мороза. Считается, что зима в Великом Устюге наступает именно 18 ноября. Эту дату придумали сами дети.



Кстати, ровно 20 лет назад, в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. По статистике, в существование главного символа Нового года верят почти 100% малышей от двух до пяти лет. К первому классу эта вера остается у одного из трех детей. И уже к десяти годам дети точно знают - откуда приходит Дед Мороз с подарками. Но, при этом в то, что загаданное желание под бой новогодних курантов, обязательно исполнится, верят больше 20% взрослых.





Мария Семак

18 ноября 2019 года







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