Площадь Ленина в Орле под Новый год вновь превратится в сказочную деревушку
20 декабря на центральной площади Орла начнет работу праздничная ярмарка под названием «Сказка на девяти дубах».
Заявки на участие начнут принимать 1 декабря. Приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Торговые павильоны для реализации продукции собственного производства и сувениров городские власти предоставят бесплатно. Победителями будут признаны первые откликнувшиеся. Планируется установить 15 домиков на главной площади города и еще восемь – на улице Ленина.