Новости версия для печати Космический спорт расцветает в Орле Сегодня в Орле стартуют два масштабных турнира по бадминтону.



Соревнования пройдут с 18 по 21 ноября. Всероссийский турнир «Встающие на крыло» - для юношей и девушек четырех возрастных категорий: до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет. А для спортсменов до 11 лет отдельные состязания – под названием «Орлята». Кроме того, в эти дни можно принять участие в двух конкурсах – на лучший вопрос космонавту Александру Мисуркину и на лучший фотоснимок на тему «Бадминтон – космический вид спорта». Победителей ждут необычные призы - ракетка, которой играл за пределами атмосферы, Александр Мисуркин и туристическая поездка на Байконур, на старт космического корабля в 2020 г.





Мария Семак

18 ноября 2019 года







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