Космический спорт расцветает в Орле

|
понедельник
18.11.2019
10:28:25
|
|
Космический спорт расцветает в ОрлеСегодня в Орле стартуют два масштабных турнира по бадминтону.
Соревнования пройдут с 18 по 21 ноября. Всероссийский турнир «Встающие на крыло» - для юношей и девушек четырех возрастных категорий: до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет. А для спортсменов до 11 лет отдельные состязания – под названием «Орлята». Кроме того, в эти дни можно принять участие в двух конкурсах – на лучший вопрос космонавту Александру Мисуркину и на лучший фотоснимок на тему «Бадминтон – космический вид спорта». Победителей ждут необычные призы - ракетка, которой играл за пределами атмосферы, Александр Мисуркин и туристическая поездка на Байконур, на старт космического корабля в 2020 г.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта