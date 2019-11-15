Новости версия для печати Сегодня в Орле памятная аллея жертв ДТП пополнилась тремя деревцами Деревья сажают в память о погибших в автоавариях детях.



В воскресенье во многих странах мира будут вспоминать людей, погибших на дорогах. К сожалению, наша область, тоже. За десять месяцев этого года в регионе в ДТП разбились насмерть 75 человек. Как отмечают сотрудники ГИБДД, основными причинами аварий остаются невнимательность, нарушение правил дорожного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



В память о жертвах дорожных трагедий в Орле прошла акция памяти - в сквере посадили деревья. На каждом саженце укреплена траурная лента. Деревца - напоминания о прерванных детских жизнях.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Не было такого года, чтобы не огибали дети. Я надеюсь, что он когда-нибудь наступит, и мы не будем эти деревья сажать».





Иван Суверин

15 ноября 2019 года







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