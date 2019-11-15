Орловское информбюро
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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Пас - в развитие детского спорта! Сегодня в Орловском районе открыли спортплощадку. Еще одно - новое футбольное поле готовят к открытию.

- Деньги - в развитие и обновление. В Орле меняют отработавший свой срок трубопровод.

- Еще три деревца - в память о погибших в ДТП детях. В Орле вспоминали жертв дорожных аварий.

- Конкурс «Молодые кадры Орловщины» - завершен.

- Очередная победа нашего земляка.
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Вести-Орёл
15 ноября 2019 года

 


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