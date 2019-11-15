Новости версия для печати Сегодня подвели итоги второго регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» Победил проект поддержки детей с нарушением развития.



Но проект каждой команды интересен и важен для региона. Ребята занимались вопросом раздельного сбора мусора, поддержки молодых специалистов, проведением фестивалей. Финалисты прошли обучение по программе «Управление проектами» и стажировку в органах власти.



В следующем году креативных, амбициозных, уверенных в себе и умеющих принимать нестандартные решения вновь позовут принять участие в конкурсе. Кстати, уже известно, что ограничений будет меньше, а значит шансы попасть в кадровый состав региона увеличатся.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Слишком много мы ввели ограничений для участников этого конкурса. У нас и возрастные ограничения, и по месту жительства ограничения, и, в том числе, по самим проектам были ограничения, которые нам позволяли своего рода определить приоритетные направления и по ним уже работать, но, мне кажется, мы на следующий год должны расширить возрастную линейку».





Татьяна Напольских

15 ноября 2019 года







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