Новости версия для печати Смерть от встречи с «КАМАЗом» В Орловской области погиб водитель.



16 ноября в 11:45 66-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны села Сомово в поселок Шаблыкино, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» с прицепом. Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным смерть наступила до ДТП, что и послужило причиной выезда на полосу встречного движения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 34 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 4 человека получили травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро

18 ноября 2019 года







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