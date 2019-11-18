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понедельник
18.11.2019
17:45:07
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Смерть от встречи с «КАМАЗом»В Орловской области погиб водитель.
16 ноября в 11:45 66-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны села Сомово в поселок Шаблыкино, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» с прицепом. Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным смерть наступила до ДТП, что и послужило причиной выезда на полосу встречного движения.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 34 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 4 человека получили травмы, 1 погиб.
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