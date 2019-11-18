Новости версия для печати Войсковая часть 7527, базирующаяся в Орле, отметила столетие Торжество, состоявшееся на Соляном переулке, собрало ветеранов подразделения, и тех, кто несет там службу сегодня.



В советское и постсоветское время часть входила в состав внутренних войск. В результате реорганизации силовых и правоохранительных структур подразделение стало базой для регионального управления Росгвардии. Тех, кто прославил войсковую часть ратными и трудовыми подвигами, в день столетия ждали награды. Особый почет в день юбилея - ветеранам, которые бережно хранят традиции и историю подразделения.



Геннадий Макаренко, ветеран вч 7527: «Это были далёкие и тяжелые времена для молодой республики и в 1919 году, в ноябре месяце 19-го года создалась конвойная охрана. За эти годы, за 100 лет наши военнослужащие участвовали во многих боевых и трудовых операциях. Часть входила в состав Оршанско-Хинганской дивизии. После Великой Отечественной войны наши военнослужащие занимались строительством дороги Москва - Симферополь».





Иван Суверин

18 ноября 2019 года







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