Войсковая часть 7527, базирующаяся в Орле, отметила столетие

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понедельник
18.11.2019
17:45:01
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Войсковая часть 7527, базирующаяся в Орле, отметила столетиеТоржество, состоявшееся на Соляном переулке, собрало ветеранов подразделения, и тех, кто несет там службу сегодня.
В советское и постсоветское время часть входила в состав внутренних войск. В результате реорганизации силовых и правоохранительных структур подразделение стало базой для регионального управления Росгвардии. Тех, кто прославил войсковую часть ратными и трудовыми подвигами, в день столетия ждали награды. Особый почет в день юбилея - ветеранам, которые бережно хранят традиции и историю подразделения.
Геннадий Макаренко, ветеран вч 7527: «Это были далёкие и тяжелые времена для молодой республики и в 1919 году, в ноябре месяце 19-го года создалась конвойная охрана. За эти годы, за 100 лет наши военнослужащие участвовали во многих боевых и трудовых операциях. Часть входила в состав Оршанско-Хинганской дивизии. После Великой Отечественной войны наши военнослужащие занимались строительством дороги Москва - Симферополь».
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