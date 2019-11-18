Новости версия для печати Выезд на встречку чреват ДТП Авария с пострадавшим произошла по дороге в Ливны.



16 ноября в 14:40 водитель 1967 г.р., управляя автомобилем «Хонда CR-V», двигался по автодороге Орел – Тамбов, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «Хово». В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда» получил телесные повреждения госпитализирован в травматологическое отделение Ливенской ЦРБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 34 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 4 человека получили травмы, 1 погиб.





Орловское Информбюро

18 ноября 2019 года







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