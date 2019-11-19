Новости версия для печати В Орле отметили 80-летие владыки Антония Слова благодарности и пожелания долгих лет жизни звучали со сцены театра им Тургенева - духовенство, областная власть и орловские православные поздравили с юбилеем владыку Антония. 17 ноября архипастырю исполнилось 80 лет. Его Высокопреосвященство возглавлял Орловскую епархию 8 лет.



Торжественный звон раздался над Богоявленским собором Орла, возвестив о начале уникальной службы, - в одном храме собрались все архипастыри Орловской митрополии. Божественную литургию отслужили в честь владыки Антония. Дружное «Многая лета» звучало в его 80-й день рождения.



Владыка Антоний родился 17 ноября 1939 года в Воронежской области. Его мама была верующей, водила сына в храм, и там мальчик слушал, как она поет в хоре. Тогда-то в душе будущего митрополита и загорелся огонек веры. И еще появилась любовь к церковной музыке. Благодаря этому чувству в Орловской епархии теперь есть Сводный митрополичий хор. Его создал, возглавив региональную кафедру, владыка Антоний. И первые репетиции проходили под его чутким руководством.



Елена Дорош, регент Сводного хора Орловской митрополии: «По благословению митрополита Антония в 2017 году был создан сводный митрополичий хор. Изначально он состоял из 47 человек, потом были отобраны лучшие. Хор неоднократно принимал участие в благотворительных мероприятиях и торжественных концертах».

Еще одна заметная страница летописи служения владыки на Орловщине - открытие монастыря во имя Святого Кукши. Это произошло осенью 2012 года, по прошению, которое архиепископ направил в Священный Синод. В 2013 году там состоялась торжественная Божественная литургия, ставшая кульминацией празднования 900-летия крещения Орловщины и Центральной части России. К этому дню в Воскресенский храм монастыря была доставлена икона священномученика Кукши, содержащая частицу мощей святого.



Иеромонах Иоанн (Бирюков), и.о. настоятеля Орловского епархиального монастыря во имя Св. Кукши: «Мое пасхальное служение, служение Великопостное, мое рукоположение проводилось владыкой Антонием. Именно в его лице я увидел этот кремень служащего священнослужителя, которому мне всегда хотелось подражать».

Но до приезда в наш регион у владыки Антония был долгий жизненный путь: две семинарии - в Белоруссии и в Москве, рукоположение в монахи в 1972-м. О решении этом, самом важном в своей судьбе, владыка сообщил близким в письме. И нашел очень искрение и верные слова:



«Через несколько часов меня не станет. А когда я приеду в Воронеж, меня, может, и не узнаете. У меня будет другое имя, и я буду другой. Для вас все тот же Иван. А для меня и родителей - другой, отданный в Церковь навечно. Чувствую себя в эти минуты как никогда легко».



20 июля 1990 года иеромонах Антоний стал епископом Красноярским и Енисейским. Эту епархию он возглавлял 21 год. После - переехал на Орловщину.



Важным вехам жизни владыки посвящена фотовыставка «Через тернии к звездам», которую открыли в театре им. Тургенева. На ней было представлено 40 фоторабот.



В день рождения в адрес архипастыря звучали слова благодарности - за доброту, за отзывчивость, за труды во славу Церкви. От прихожан, духовенства и представителей власти.



О жизни, служении, трудах владыки Антония повествуется в книге. Там же - послания, лекции и уникальные фотографии из личного архива архипастыря.



Высокопреосвященнейший митрополит Антоний: «Книга касается оздоровления нашего общества. Я полагаю, что что-то я для этого сделал - через эту книгу, через мои проповеди, через то, что я совершаю сейчас».

Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор: «Эта работа и труды владыки являются примером для подрастающего поколения - примером нравственности, служения вере и Родине, примером самоотверженности и патриотизма».

На презентации книги владыке вручили орден «Вифлеемская звезда». Это высшая награда Императорского православного палестинского общества. По поручению председателя общества Сергея Степашина ее архипастырю вручил руководитель Орловского регионального отделения Сергей Фефелов.



Владыка возглавлял Орловскую кафедру 8 лет. Всего же на службе Церкви он уже почти полвека. И даст бог, «Многая лета» в честь владыки Антония разнесется над Орловщиной еще не раз.









Мария Семак

18 ноября 2019 года







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